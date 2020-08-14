Fransa'dan provokatif Kuzey Irak mesajı

14 Ağustos 2020 Cuma, 15:39

Fransa'nın Türkiye'nin Irak'taki saldırısından üzüntü duyduğunu belirten Le Drian, "Bu olayı kınıyoruz. Paris hükümeti Irak'ın egemenliğine sonuna kadar saygılı olunması gerektiğinin altını çiziyor. Bu olayın tümüyle aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll de, düzenlediği basın toplantısında "Fransa, aydınlatılması gereken bu ciddi olaydan üzüntü duyuyor. Dışişleri Bakanı Le Drian'ın 16 Temmuz'da Bağdat'ta mevkidaşına hatırlattığı gibi Fransa, Irak'ın egemenliğinin tümüyle korunmasının gerekliliğine bağlılığını koruyor" ifadelerini kullandı.

11 Ağustos'ta Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

Daha sonra Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Sidakan bölgesinde düzenlediği İHA saldırısında iki Iraklı yetkilinin ve bir Irak askerinin öldürülmesi' kınanırken, Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu hafta Bağdat'a düzenleyeceği ziyaretin iptal edildiği duyurulmuştu.