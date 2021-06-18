Fransa'dan Türkiye açıklaması: Somut adım bekliyoruz

18 Haziran 2021 Cuma, 15:28

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, NATO müttefikleri Fransa ve Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin yumuşamaya başladığını belirterek, iki ülke arasında "sözlü ateşkes" gerçekleştiğini söyledi.

Le Drian, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından, Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Fransız televiyon kanalı BFM'ye röportaj veren Le Drian, iki ülke arasındaki ilişkilerin 'iyileşme aşamasına geldiğini' ancak Ankara'dan Libya, Suriye ve Kıbrıs konusunda somut adımlar beklediklerini belirterek, "(Aramızda) Bir tür sözlü ateşkes var. Bu iyi ancak yeterli değil. Sözlü ateşkes somut bir eylem anlamına gelmiyor ve Türkiye'nin hassas konularda harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.

Fransız Dışişleri Bakanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden fazlasını değiştirip değiştirmediğini göreceğiz" dedi.

Le Drian ayrıca Fransa'nın, Ankara'nın BM'nin meşru kabul ettiği Trablus hükümetini desteklemek için Suriyeli milisler gönderdiği Libya konusunda Türkiye ile işbirliğine istekli olduğunu söyledi.

Öte yandan, Fransız radyo kanalı Sud Radio'ya konuşan Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi Ali Onaner de 'iki cumhurbaşkanı arasındaki gerginliğin video konferans yoluyla görüştükleri 2 Mart'tan itibaren yumuşadığını ve diyaloğun yeniden başladığını' vurguladı. Onaner, Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 'yatıştığını' söyledi.

TÜRKİYE - FRANSA GERGİNLİĞİ

Macron'un bu yılın başlarında Türkiye'nin Fransa'nın 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale etmeye çalışacağını söylemesi, iki ülke arasındaki gerilimi ateşlemişti. Fransa Cumhurbaşkanı, Ankara'nın uluslararası sahnedeki tek taraflı hamleleri olduğunu ve Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemleri satın almasının, Türkiye'nin kilit bir üyesi olduğu NATO'nun "beyin ölümüne" neden olduğunu öne sürmüştü.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan-Güney Kıbrıs cephesine destek veren Macron, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da da Erdoğan'la sık sık ihtilaf yaşamıştı.

Fransa'daki İslam tartışması, Muhammed peygamber karikatürlerinin yeniden yayımlanmasının, bir tarih öğretmeninin kafasının kesilmesine varan cihatçı saldırı dalgasıyla karşılaşması üzerine alevlenmişti. Macron yönetimi, "İslamcı ayrılıkçılığa" karşı hazırladığı cumhuriyetçi değerler beyannamesi niteliğindeki İslami İlkeler Tüzüğü'nü imzalamayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ve Fransa İslam Toplumu Milli Görüş'e (CIMG) "Fransa'da yeriniz yok" restini çekmişti.

Ankara-Paris hattındaki gerginlik, Macron'un, Hz. Muhammed ile ilgili karikatürleri 'ifade özgürlüğü' bağlamında değerlendirmesi ve Erdoğan'ın da "Bu zatın İslam ile Müslümanlar ile derdi nedir? Macron'un zihinsel olarak tedaviye ihtiyacı var" ifadeleri ile en tepe noktaya ulaşmıştı.

İki lider bu gergin ortamın ardından son olarak Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Élysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "açık, net ve karşılıklı saygı çerçevesinde, verimli" diye nitelenen görüşmede "iki liderin Suriye ve Libya konusunda birlikte ilerlemeye istekli olduklarını söyledikleri" aktarılmıştı.

Macron, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın kendisine yabancı paralı askerlerin en kısa sürede Libya topraklarından çekilmesini istediğine dair güvence verdiğini söylemişti.