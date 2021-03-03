Fransa’dan Türkiye ile ilişkilerde "güven" açıklaması

03 Mart 2021 Çarşamba, 13:34

Le Drian parlamento oturumunda yaptığı konuşmada Türkiye’yle ilişkileri değerlendirdi. Artık hakaret yok ve söylemler daha güven verici" diyen Fransa Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Fransa'ya ve AB’ye karşı söylemlerinin daha güven verdiğini ve ancak somut adımlar atana kadar ilişkilerin kırılgan kalacağını belirtti. Le Drian, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ankara, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve diğer konulardaki politikaları nedeniyle Paris ile defalarca anlaşmazlık yaşadı ancak NATO üyeleri şubat ayında ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını söylediler.”

“İŞBİRLİĞİ İÇİN CİDDİ POTANSİYEL”

Reuters'ın aktardığına göre Le Drian, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı videokonferans görüşmesinde iki ülke arasında işbirliği için "ciddi potansiyel" bulunduğunu ve güvenlik ve diğer konularda iki ülkenin dayanışma içinde hareket etmesini arzu ettiğini söyledi.

DOĞU AKDENİZ GÜNDEMİNE DEĞİNDİ

Le Drian, Türk sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs sularındaki sondajını sonlandırmasının ve Ankara'nın uzun süredir deniz yetki hakları konusunda anlaşmazlık yaşadığı Yunanistan ile müzakereleri yeniden başlatma isteğinin olumlu işaretler olduğunu söyledi.

“ANLAŞMAZLIKLAR LİSTESİ ÇOK UZUN”

Libya, Irak ve Dağlık Karabağ konusundaki anlaşmazlıklara atıfta bulunarak, "İlişkiler kırılgan, çünkü anlaşmazlıklar listesi çok uzun, ancak Türkiye ile sağlıklı bir ilişki istiyoruz" ifadesini kullanan Le Drian, açıklamasına, "Adım atılması gerekiyor ve bu adım atıldığında ona göre yaklaşım benimseyeceğiz. Şimdilik sadece söylemler var" şeklinde devam etti.