Fransa’dan Türkiye ile ilişkilerde "güven" açıklaması
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin Fransa'ya ve Avrupa Birliği'ne (AB) karşı söylemlerinin daha güven verdiğini ve ancak somut adımlar atana kadar ilişkilerin kırılgan kalacağını açıkladı.
Le Drian parlamento oturumunda yaptığı konuşmada Türkiye’yle ilişkileri değerlendirdi. Artık hakaret yok ve söylemler daha güven verici" diyen Fransa Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Fransa'ya ve AB’ye karşı söylemlerinin daha güven verdiğini ve ancak somut adımlar atana kadar ilişkilerin kırılgan kalacağını belirtti. Le Drian, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Ankara, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve diğer konulardaki politikaları nedeniyle Paris ile defalarca anlaşmazlık yaşadı ancak NATO üyeleri şubat ayında ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını söylediler.”
“İŞBİRLİĞİ İÇİN CİDDİ POTANSİYEL”
Reuters'ın aktardığına göre Le Drian, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı videokonferans görüşmesinde iki ülke arasında işbirliği için "ciddi potansiyel" bulunduğunu ve güvenlik ve diğer konularda iki ülkenin dayanışma içinde hareket etmesini arzu ettiğini söyledi.
DOĞU AKDENİZ GÜNDEMİNE DEĞİNDİ
Le Drian, Türk sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs sularındaki sondajını sonlandırmasının ve Ankara'nın uzun süredir deniz yetki hakları konusunda anlaşmazlık yaşadığı Yunanistan ile müzakereleri yeniden başlatma isteğinin olumlu işaretler olduğunu söyledi.
“ANLAŞMAZLIKLAR LİSTESİ ÇOK UZUN”
Libya, Irak ve Dağlık Karabağ konusundaki anlaşmazlıklara atıfta bulunarak, "İlişkiler kırılgan, çünkü anlaşmazlıklar listesi çok uzun, ancak Türkiye ile sağlıklı bir ilişki istiyoruz" ifadesini kullanan Le Drian, açıklamasına, "Adım atılması gerekiyor ve bu adım atıldığında ona göre yaklaşım benimseyeceğiz. Şimdilik sadece söylemler var" şeklinde devam etti.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- Kılıçdaroğlu'ndan Koca'ya: Erdoğan seni aldatıyor
Video Haberler
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
- Gergin anlar! Canlı yayında 'çözüm süreci' tartışması
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
- Korkutan Covid-19 uyarısı: Diğer şehirlere yayılabilir
- Kadıköy'de kuryelerin ayırdığı minibüsçülerin kavgası
- Apartman dairesinde çıkan yangında can pazarı
- Boş yolda çukura düştü, polise böyle direndi
- Sinirler bir anda gerildi! CNN Türk'te 'cahil' kavgası
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- Kılıçdaroğlu'ndan Koca'ya: Erdoğan seni aldatıyor