Fransa'da yeni karara tepki: Hastanelerin acil servisleri ücretli olacak
Fransa'da yeni sağlık sigorta reformuna göre 2021 yılı itibari ile hastane acil servisi ücretli olacak. Hastanın hastanede yatması gerekmeyen acil ziyaretleri için sabit bir ücret talep edileceği öğrenildi.
Sağlık sektörü imkansızlıkları ile bilinen Fransa’da 2021 yılı itibari ile acil servislerin ücretli olması kararı verildi. Hastanede kalmayı gerektirmeyen acil servis geçişleri, gelecek yıl itibariyle sabit bir miktar ücretlendirilmeye tabi tutulacak. Uygulamaya girecek olacak acil servis ücretlendirilmesi vatandaşlardan tepki topladı.
Hasta işlemine göre bazı durumlarda talep edilen ücretlendirmenin yerini alacağı öğrenilen sabit ücret, artık acile gidip hastaneye yatılı kalmayan tüm hastalar tarafından ödenecek.
"KALP KRİZİ SIRASINDA ACİLE GİTMEYE TEREDDÜT MÜ EDELİM"
Geçtiğimiz yıl oylanan ve 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi beklenen "acil servisin finans reformunun" gündeme gelmesi ile vatandaşlardan büyük tepki geldi. Sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar "Kalp krizi sırasında acile gitmeye tereddüt mü edelim?", "Biz acile keyiften mi gidiyoruz?", "Acile gidip yatırılmazsak kötü vatandaş olarak ceza mı ödeyeceğiz" paylaşımları yapıldı.
İSTİSNAİ DURUMLARA DİKKAT EDİLECEK
Öte yandan, acil ücretlendirilme uygulamasına istisna olarak hamile kadınlar, kronik hastalığı olanlar ve engellilerin bu ücretlendirmeden muaf tutulacağı veya indirimli ücretlendirmeye tabi tutulacakları öğrenildi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 64 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 956'ya ulaştı.
Covid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 12 bin 845 artışla 563 bin 535'e yükseldiği ülkede, 1238'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 590 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 470 artarak 96 bin 797'ye yükseldi.
Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.
Kaynak: İHA
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