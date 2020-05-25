Fransız futbolunda ‘gelecekleriyle kumar oynadılar’ tartışması

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:08

Fransa'da ligin iptali konusunda ikiye bölündü.

Fransa'da futbolcular sendikasının başkanı Philippe Piat, Olympique Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın iptal kararı hakkındaki "Çok aptalmışız" yorumuna cevap verdi. Piat, "Sonunda göreceğiz aptal mıyız, değil miyiz" derken ikinci dalga ihtimaline dikkat çekerek "Şimdi yeniden başlayanlar gelecekle kumar oynuyorlar" dedi.

L’Equipe’e konuşan Piat, “Sonunda göreceğiz aptal mıyız, değil miyiz” derken kararı şöyle savundu: “Doğru, herkes başlarsa, ‘Fransa neden başlamadı’ diye sorulabilir. Ancak İspanya’da hangi koşullarda oynayacaklarını bilmiyorum bizim kadar dikkatliler mi bilemem.”

Piat şöyle devam etti: “Burada düzenli olarak test edileceğimizin bir garantisi yoktu ve nüfüsun bir kısmının önüne geçip, ‘ayrıcalıklı’ olarak görülmek riskini alamazdık. Ayrıca oyuncularımız pozitif çıkarsa ne olacak!”

Bununla birlikte salgının ikinci dalgasının yaşanabileceğinin de altını çizen Piat, “Covid-19’un ilk dalgasını geride bıraktığımızı hissediyorum. Ancak ikinci dalga her zaman soru işareti olarak duracak. Şimdi yeniden başlayanlar gelecekle kumar oynuyorlar” sözleriyle açıklamasını noktaladı.

Kaynak: Skor