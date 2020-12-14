Fransız futbolunun acı kaybı
Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Lyon'u çalıştıran Fransız teknik direktör, son olarak Red Bull Leipzig'de görev almıştı.
Futbolseverlerin Liverpool'da yaşadığı şampiyonluklarla hatırladığı Fransız teknik direktör Gerard Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Houllier, başkent Paris'te geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayata gözlerini yumdu.
Houllier'nin, 1998'den 2004'e kadar çalıştırdığı ve 2001'de UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, İngiltere Federasyon Kupası, İngiltere Lig Kupası, Charity Shield şampiyonluğu yaşadığı Liverpool Kulübü, Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.
Liverpool'un yanı sıra Paris Saint-Germain, Lens, Olympique Lyon, Aston Villa kulüplerini de çalıştıran Houllier ayrıca Fransa'nın A, 20 yaş altı ve 18 yaş altı milli takımlarının teknik direktörlüğünü yapmıştı.
2001'de de kalbinden ameliyat edilen Fransız teknik adam, rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye gitmek zorunda kaldığı için 2011'de teknik direktörlük kariyerini noktalamıştı.
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