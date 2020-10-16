Fransız kulübünde 12 korona!
Fransız kulübü Montpellier'in 8 futbolcusu ve 4 personelinde koronavirüs tespit edildi.
Ligue 1 ekibi Montpellier'de 12 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier'de 12 kişi yeni tip corona virüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 futbolcu ve 4 çalışanın Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da deprem!
- TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- MHP'den 'askıda ekmek' kampanyası
- 'Dekolte' şikayetini MEB dikkate aldı, okula gönderdi!
- O savcı bakan yardımcılığına atandı!
- “Albayrak 2023 hedeflerini çöpe attığını ilan etti”
- Yandaş sendikadan soru iddiası
- Eski meclis üyesi, aşiretiyle AKP'ye katıldı
- 6 takıma puan silme cezası!
Video Haberler
- CHP'li Özel: Milletin saray hükümetinden sıtkı sıyrıldı
- TTB: Dr. Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettik
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da deprem!
- TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- MHP'den 'askıda ekmek' kampanyası
- 'Dekolte' şikayetini MEB dikkate aldı, okula gönderdi!
- O savcı bakan yardımcılığına atandı!
- “Albayrak 2023 hedeflerini çöpe attığını ilan etti”
- Yandaş sendikadan soru iddiası
- Eski meclis üyesi, aşiretiyle AKP'ye katıldı
- 6 takıma puan silme cezası!