Fransız kulübünde 12 korona!

Fransız kulübü Montpellier'in 8 futbolcusu ve 4 personelinde koronavirüs tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2020 Cuma, 12:34
Fransız kulübünde 12 korona!
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Ligue 1 ekibi Montpellier'de 12 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier'de 12 kişi yeni tip corona virüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 futbolcu ve 4 çalışanın Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.


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