Fransız kulübünde 12 korona!

16 Ekim 2020 Cuma, 12:34

Ligue 1 ekibi Montpellier'de 12 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Montpellier'de 12 kişi yeni tip corona virüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 futbolcu ve 4 çalışanın Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.