Fransız otomobil devi Renault iflasın eşiğinde

24 Mayıs 2020 Pazar, 03:52

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Cuma günü yaptığı açıklamada, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşayan Renault'nun yardım almadığı taktirde batabileceğini söyledi.

Donanım Günlüğü'nde yer alan habere göre Le Maire, Europe 1 radyosuna Renault hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi Bakanı, Flins bölgesindeki Renault tesisinin kapatılamayacağını ve şirketin işi mümkün olduğunca ayakta tutmaya çalışması gerektiğini dile getirdi.

Acil şekilde harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Le Maire, her şeye rağmen yönetim kurulu başkanı Jean-Dominique Senard'ın yeni bir strateji geliştirmeye çalıştığını ve Fransız hükümetinin tam desteğini arkasına aldığını belirtti.

Deneyimli siyasetçi ayrıca Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada Renault'nun krizi atlatmak için 5 milyar euro mali destek talebinde bulunduğunu ancak otomotiv devinin bu başvurusunun henüz onaylanmadığını söyledi.