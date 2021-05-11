Fransız savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Fransız Donanması’na ait 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Fransız savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Fransız Donanması’na ait 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı’na saat 07.00’de giriş yapan, Fransız Donanması'na ait, F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, saat 08.15'te Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi’ne doğru yol alan Fransız savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle 2 Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.
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