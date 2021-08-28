Fransız yetkililer, Doha ve Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle görüştü
Fransız yetkililerin, Katar'ın başkenti Doha ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.
Fransa Dışişleri Bakanlığından kamu yayıncısı France Info'ya yapılan açıklamada, Fransız yetkililerin, Doha ve Kabil'de Afganistan'dan tahliyelerin kolaylaşması için Taliban'ın temsilcileriyle temaslar gerçekleştirdiği teyit edildi.
Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın eski Kabil Büyükelçisi François Richier'in başkanlığındaki Fransız delegasyonunun Taliban'ın Siyasi Bürosundan Şer Muhammed Abbas Stanikzay'ın başkanlığındaki delegasyonla dün Doha'da bir araya geldiğini belirtti. Şahin, görüşmede Afganistan'ın siyasi sorunları ile Kabil Havalimanındaki durumun ayrıntılı olarak ele alındığını kaydetti.
Afganistan'dan tahliye operasyonlarına bugün son veren Fransa, şimdiye kadar bu ülkeden 100'ün üzerinde Fransız ve 2 bin 500'den fazla Afgan'ı getirdi.
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