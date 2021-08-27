MSB: Afganistan'daki TSK personelinin tahliyesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'daki Türk askerlerinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.
MSB'nin, Twitter adresinden yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz" ifadeleri kullanıldı.
20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize “ülkenize hoş geldiniz” diyoruz. ???? pic.twitter.com/L0QfwuQOQS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2021
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