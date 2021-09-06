Fredrik Ulvestad resmen Sivasspor’da
Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, Çin ekibi Qingdao’dan ayrılan Norveçli orta saha Fredrik Ulvestad’u kadrosuna kattı.
Sivasspor, orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad ile 2021-2022 sezonunun itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bugün Sivas’a gelen Fredrik Ulvestad, Başkan Vekili Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kırmızı-beyazlı kulüp transferi video ile duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan video büyük ilgi gördü.
17 Haziran 1992’de Norveç’in Alesund kasabasında dünyaya gelen Fredrik Ulvestad futbola Aalesunds FK altyapısında başladı. Ardından Burnley, Charlton Athletic, Djurgardens forması giyen futbolcu son olarak Çin Süper Lig’inde Qingdao forması giydi. Fredrik, kariyeri boyunca çıktığı 267 maçta 39 kez gol sevinci yaşarken, 24 de asist yaptı.
Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) September 6, 2021
Fredrik Ulvestad pic.twitter.com/rMjpTP2Utl
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