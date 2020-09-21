'Friends' dizisinin yıldızları Emmy töreni için bir araya geldi
Televizyon tarihinin efsanelerinden "Friends" dizisinin üç yıldızı ABD'de düzenlenen Emmy törenini izlemek için buluştu.
COVID-19 pandemisi yüzünden sanal olarak düzenlenen ve 'Pandemmys' olarak anılan Emmy Ödül Töreni bir süredir beklenen büyük bir buluışmaya da önayak oldu. Aylardır yeniden bir araya gelerek özel bir bölüm çekeceği söylenen "Friends" dizisinin yıldızlarından üçü tören için bir araya gelerek yayını birlikte izlediler.
"Friends"in üç kadın yıldızı, Jennifer Aniston, Courtney Cox ve Lisa Kudrow sürpriz bir şekilde aynı evde toplanmıştı. En İyi Kadın Oyuncu dalında aday olan Jennifer Aniston yayın sırasında sunucu Jimmy Kimmel ile sohbet ederken bir anda kadraja Courtney Cox'ın girdiği görüldü.
Kimmel onu görünce "A, Courtney de mi orada?" diye sordu ve yanıt Courtney Cox'tan geldi: "Elbette buradayım, birlikte oturuyoruz". Bunun üzerine Jennifer Aniston da "Biz 1994'ten beri ev arkadaşıyız Jimmy, bilmiyor musun?" dedi.
Sürpriz bununla da kalmadı ve görüntüye dizide Phoebe rolünü oynayan Lisa Kudrow geldi. Kimmel ona "Sen de mi orada yaşıyorsun" diye sorunca Kudrow "E evet. Başka nerede yaşayacağpım ki?" yanıtını verdi.
Beklenen büyük "Friends" buluşması olmasa da Emmy sayesinde yarım bir buluşma böylece gerçekleşmiş oldu.
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