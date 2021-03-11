Friends Netflix'e geliyor: Yayın tarihi açıklandı
Efsane sit-com dizisi Friends, tüm bölümleriyle 1 Nisan 2021’den itibaren Netflix Türkiye’ye geliyor.
Belirli zaman aralıklarıyla platform değiştiren ama her seferinde, ait olduğu platformun en çok izlenen içeriği olan Friends, 1 Nisan'dan itibaren Netflix Türkiye'de yer alacak.
Söz konusu gelişme, Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım ile şu sözlerle duyuruldu:
"Friends 1 Nisan'da geliyor diye 'Şaka mı bu?' diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur" ifadeleri kullanıldı.
Friends 1 Nisan'da geliyor diye "Şaka mı bu?" diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur.— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) March 11, 2021
Toplam 10 sezon ve 235 bölümden olulşan efsane dizide, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer başrolleri paylaşıyor.
ABD haklarını yakın zamanda satın alan HBO Max, özel bir bölüm planladığını ve bütün oyuncuların tam kadro bu bölümde yer alacağını açıkladı.
Özel bölümün, bu yılın ilerleyen aylarında yayınlanması bekleniyor.
Friends dizisinin Ross Geller'ı duyurdu: Friends’in beklenen buluşması Nisan ayında gerçekleşecek.
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