Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Marlain Veal'i transfer etti
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyun kurucu Marlain Veal'i kadrosuna kattı.
Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Marlain Veal'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu Marlain Veal ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "1.75 boyunda ve 1996 doğumlu 'Atom Karınca'ya başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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