15 Temmuz 2021 Perşembe, 22:44

Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Marlain Veal'i transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu Marlain Veal ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "1.75 boyunda ve 1996 doğumlu 'Atom Karınca'ya başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.









