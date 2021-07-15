Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Marlain Veal'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyun kurucu Marlain Veal'i kadrosuna kattı.

AA
15 Temmuz 2021 Perşembe, 22:44
Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Marlain Veal'i transfer etti
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Frutti Extra Bursaspor, ABD'li Marlain Veal'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu Marlain Veal ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "1.75 boyunda ve 1996 doğumlu 'Atom Karınca'ya başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.




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