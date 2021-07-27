FT Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam edecek
FT Antalyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları için Erzurum'a gitti.
2021-2022 sezonu hazırlıklarına Erzurum kampı ile başlayan FT Antalyaspor, 2 haftalık başarılı kamp çalışmasının ardından Antalya’ya dönüş yaptı.
İki günlük iznin ardından tesislerde toplanan kırmızı-beyazlılar 2. etap çalışması ve hazırlık maçları için Afyonkarahisar’a gitti.
Güney ekibi ilk hazırlık maçında Lübnan Premier Lig ekiplerinden Tadamon Sour SC takımını 2-0 mağlup etti.
Kamp kapsamındaki bir diğer hazırlık maçında Antalyaspor 1. Lig ekini Menemenspor’u 4-1 mağlup etti.
Daha sonra kente dönen kırmızı-beyazlılar 3. etap kamp çalışması için yeniden Erzurum’a hareket etti.
6 Ağustos’a kadar Erzurum’da olacak olan Antalyaspor buradaki ilk hazırlık maçını yarın günü TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapacak.
Kırmızı-beyazlıların bir sonraki hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Altay ile yapması bekleniyor.
Erzurum’daki ilk kamp döneminde Antalyaspor, 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’a 1-0 mağlup olmuş, Erzurum BB’yi ise 2-1 mağlup etmişti.
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