FT Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam edecek

27 Temmuz 2021 Salı, 17:55

2021-2022 sezonu hazırlıklarına Erzurum kampı ile başlayan FT Antalyaspor, 2 haftalık başarılı kamp çalışmasının ardından Antalya’ya dönüş yaptı.

İki günlük iznin ardından tesislerde toplanan kırmızı-beyazlılar 2. etap çalışması ve hazırlık maçları için Afyonkarahisar’a gitti.

Güney ekibi ilk hazırlık maçında Lübnan Premier Lig ekiplerinden Tadamon Sour SC takımını 2-0 mağlup etti.

Kamp kapsamındaki bir diğer hazırlık maçında Antalyaspor 1. Lig ekini Menemenspor’u 4-1 mağlup etti.

Daha sonra kente dönen kırmızı-beyazlılar 3. etap kamp çalışması için yeniden Erzurum’a hareket etti.

6 Ağustos’a kadar Erzurum’da olacak olan Antalyaspor buradaki ilk hazırlık maçını yarın günü TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapacak.

Kırmızı-beyazlıların bir sonraki hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Altay ile yapması bekleniyor.

Erzurum’daki ilk kamp döneminde Antalyaspor, 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’a 1-0 mağlup olmuş, Erzurum BB’yi ise 2-1 mağlup etmişti.

