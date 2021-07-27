Mustafa Cengiz'in son durumu hakkında Albayrak'tan Cumhuriyet.com.tr'ye açıklama
Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin gündeme gelen iddialar hakkında Cumhuriyet.com.tr'ye konuştu.
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz yıldan bu yana sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Cengiz, geçtiğimiz yıl bir süre hastanede kalmış ağır bir ameliyat geçirip taburcu edilmişti.
Sarı-Kırmızılı camianın önde gelen isimlerinden Hayri Kozak, Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuş, "İki gün evvel Mustafa başkanla konuştum. Durumu hakkında sizlere de bilgi vereyim. Hiç iyi değil. Hastaneye kaldırdılar şimdi de. En son çok ağır bir ilaç vermişler. İyi neticeler vermeye başlamış ama çok hırpalıyormuş. Çok yorulmuş. Yani gidişat iyi değil. Allah yardımcısı olsun. İnşallah geriye dönük de o günlerin fazla üzerine düşmeyiz. Üzmeyelim kendisini" demişti.
Kozak'ın açıklamaları üzerine Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Cumhuriyet.com.tr'den Hasan Hüseyin Alimoğlu'na açıklamalarda bulundu. Kozak'ın sözlerini sorduğumuz Albayrak, "Dün başkanın yanındaydım. Durumu iyi. Az önce de telefonla konuştuk. Hayri Kozak da beni aradı, ona durumun iyi olduğunu ifade ettim" dedi.
Albayrak, Cengiz'in üç gün boyunca hastanede tedavi göreceğini de dile getirdi.
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