Fuarı düzenlemek boynumuzun borcu

03 Eylül 2020 Perşembe, 02:00

Fuar boyunca konserler, tiyatro ve sinema gösterimleri, yediden yetmişe herkese hitap edecek etkinliklerle dolu 5 gün yaşanacak. Fuara giriş ücretleri 5 lira olarak belirlenirken, tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleşecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın kent için önemine değindi. Soyer, “Fuar 2. Dünya Savaşı’nda bile kapılarını açmış. Tarihin hiçbir döneminde kapalı kalmamış. Bizim de bir biçimde sınırlı da olsa bu fuarı düzenlemek boynumuzun borcuydu” yanıtını verdi. Bu yıl Çim Konserleri, pandemi önlemleri kapsamında düzenlenemeyecek. Onun yerine Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda sosyal mesafe kuralına uyularak konserler yapılacak. 4 Eylül akşamı açılış konseri İzmir Senfoni Orkestrası eşliğinde Akdeniz Kentleri Müziği olacak. l İZMİR



