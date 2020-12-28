Fuat Ergin: ‘Haksızlığa susarak yaşanmaz’

28 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

“İmtiyazlı adalet, boşa hapis yatmak

Tehditlerin gölgesinde hâkim ve savcılar

Tetikçi kalemler, troller internette

Yeterli parası olan suçluysa da serbest

Borsa ile açılır kapılar ardına kadar

Menteşesi yerinden kop

Nefes alamamak, yağma, talan, istila!

Hürriyet mücadelesi ile tabuları yıkmak

Haksızlığa susarak yaşanmaz

Bırakmadan bağımsızlık ülküsünü anla

Aydınlık için mücadele inadına hakla

Cumhuriyet’e olan borcumuz ödenecek başta!”

Bu sözler çok şeyi anlatıyor. Yazıldı, çizildi, sonra yine yazıldı. Duymak, anlamak istemeyenler, yine kapadı gözlerini, tıkadı kulaklarını... Haksızlık her yerde, adaleti mumla arar olduk. Şimdi de müzikle isyanı haykırma zamanı. Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ve OdaTV Yayın Yönetmeni gazeteci Barış Pehlivan’ın Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıkan “Metastaz 2: Cendere”nin yayımlanmasının ardından söz ve bestesini ünlü rapçi Fuat Ergin’in yaptığı şarkı dijital platformlarda dinleyicileriyle buluştu.

RAP İSYANDIR

Şarkının klibi, kitap dağıtım şirketi olan Emek Kitap’ın deposunda Akın İshakoğlu yönetmenliğinde çekildi. Klibin görüntü yönetmenliğini ise Ferhat Kılıç üstlendi. Kitapları çok geniş bir okur kitlesine ulaşan Barış Terkoğlu’na müziği, daha da önemlisi rap müziği kullanma fikrinin nasıl çıktığını sorduk. Terkoğlu, “Kitabı yazdıktan sonra bu kadar konuyu ‘özce nasıl anlatabiliriz’ diye düşündük. Kuşkusuz söyleşiler, haberler bir yol. Ama sanat daha kalıcı, daha yaratıcı bir öz arayışı. Belki binlerce kelimeyi şiirde bir imgeyle tarif edebiliyorsunuz.

Bir şarkı yapma ve bu şarkıyla kitabı anlatma fikri Barış Pehlivan ile birlikte aklımıza geldi. Son dönemde yeni kuşakların rap müzik dinlediğini de görüyoruz. Sözün öne çıktığı melodilerle; sorunlarını, isyanlarını dışa vuran bir nesil var. Elbette rap müzik yapanlar arasında da farklı eğilimler görülüyor.

Kitabın politik meselelerini gençlerle tanıştırmak, kitabın hikayesini bir sanatçının yaratıcılığıyla birleştirmek için doğru kişiyi bulmak gerekiyordu” diyor. Rap, İngilizce sözlük anlamına da bakarsak “Ağır eleştiri”, aslında isyanın sesi. Fuat Ergin, ülkemizde rap müziğin sevilen ismi ve en çok dinlenenlerinden biri. Terkoğlu ise Ergin için “Türkiye’de rap müziğin en eski isimlerinden biri.

Öte yandan müziğini politik bir ifade aracı olarak da gören, bunda da ısrar eden bir sanatçı” diyor ve ekliyor: “Çok daha eski bir geçmişi olsa da ben de Barış da onun müziğiyle Gezi direnişi döneminde tanışmıştık. Hatta TGB’ye üye olmasını haberleştirmiştik.” Terkoğlu, Ergin ile ortak dostları sayesinde daha kitap çıkmadan buluşmuş.

Terkoğlu, “Biz Fuat’a bir sunum hazırladık. Kitapta neleri yazdığımızı aktardık. Kitabın ana fikrini özetledik. Anahtar kelimeler çıkardık. Öte yandan Türkiye için umutsuzluk üreten bir şarkı olmasını da beklemediğimizi söyledik. Dinleyenlere umut vermesini istiyorduk” diyor. Rap müziğe söz olan, diziler ya da filmler için örnekler var. Ama o güne kadar bir kitap için böyle şeyler yapılmamıştı.

Terkoğlu Ergin’in niyetlerini çok iyi anladığını söylüyor ve şu ifadeleri kullanıyor, “Önce müziği ortaya çıkardı. Ardından sözlerini yazdı. Beğendik. Dinledikçe de dilimize dolandı. İlginçtir, kitap tanıtımları başladığında en az kitap kadar müzik de ilgi gördü. Bu da elbette Fuat’ın başarısı. Çok talep geliyordu. Müziğin tamamını da bir klip ile dinleyicilerle buluşturduk. Eminim kitabı okumayanlar da müziği severek dinleyecek. Belki kitabı da merak edecek. Kitabı okuyanlar ise müziğin vurgularını daha iyi anlayacak.”

AYDINLIK İÇİN MÜCADELE...

Gündem yaratacak olayları, önemli siyasal tartışmalar doğuracak operasyonları ele alan, perde arkasını aralayan ve bilinmeyenleri deşifre eden kitabın şarkısının sözleriyle ilgili ise müzisyen Ergin, şunları söylüyor; “Aydınlık için verilen mücadelenin bir parçası olmak, iki cesur yazarın sesi olmak ve düşüncelerini özetleyebilmek son derece gurur verici. Bu çalışma benim için salt bir proje değil. Bu çalışmanın duygusu, benim hip hop kültürüne girmeme ve rap’e başlamama sebep olan itici güç ile aynı paydada... Sessizliğe susarak yaşanmaz hepimizin mottosu. İki ayrı disiplin olan yazarlık ve rap müziği bu şekilde bir araya getirdiğimiz için de ayrıca çok mutluyum. Uyuyan ve uyuma taklidi yapan herkesin duyacağı bir alarm zili ürettik.”