Fuat Ergin ve öğrencilerden şarkı: ‘Ben derim Boğaziçi sen de hür’
Rap müzisyeni Fuat Ergin ve Gençlik Hareketi Koordinasyonu, AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlere besteledikleri şarkıyla destek verdi.
Sözleri Fuat Ergin’e ait olan "Boğaziçi Hür" adlı şarkı Gençlik Hareketi Koordinasyonu’nun YouTube kanalında yayımlandı.
Fuat Ergin, şarkının üretim sürecini şu sözlerle anlattı:
“Geçen hafta Boğaziçi’nden öğrenciler bana ulaştılar, seslerini duyurmam için destek olmamı istediler ve ortaya bu şarkı çıktı. Ülkemizin geleceği ve gençlerimiz için kollarım her daim sıvalıdır."
geçen hafta Boğaziçi’nden öğrenciler bana ulaştılar, seslerini duyurmam için destek olmamı istediler ve ortaya bu şarkı çıktı.Ülkemizin geleceği ve gençlerimiz için kollarım her daim sıvalıdır. #susamam https://t.co/AaeuFPi9S7— Fuat (@fuat_ergin) January 31, 2021
Şarkının sözleri ise şöyle:
“Gücünü öfkesinden alır gençlerin her biri
Hareketin her bir öznesi var eder geleceği
Kayyuma karşı haykır sesi
Ayyuka çıktı
Çürük içi
Dikenli ve taşlı yollar yıldırmasın seni
Haykır sesi
Haykır sesi
Özgürlüğün tadı pamuk şekere benzemez
Dolambaçlı yollar irademizi yenemez
Mücadele, hareket, gelecek bizim
Kayyum, dayatma ve baskılar sizin
Gücünü gencinden alan üniversitemiz
Karşımızda İhvancılar susmayı bilmeyiz
İçin içini yemesin
Kalk Boğaziçi
Patladı sabrımız
Boğaziçi
Boğazımızda düğümler
Boğaziçi
Biz yolumuzdan dönmeyiz Boğaziçi
Ben derim Boğaziçi
Sen de hür
Boğaziçi Hür
Boğaziçi Hür
Ben derim Boğaziçi
Sen de hür
Boğaziçi Hür
Boğaziçi Hür
Biz yolumuzdan dönmeyiz
Bu toprakların umudu kim
Biz gençleriz”
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