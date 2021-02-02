Fuat Ergin ve öğrencilerden şarkı: ‘Ben derim Boğaziçi sen de hür’

02 Şubat 2021 Salı, 09:44

Sözleri Fuat Ergin’e ait olan "Boğaziçi Hür" adlı şarkı Gençlik Hareketi Koordinasyonu’nun YouTube kanalında yayımlandı.

Fuat Ergin, şarkının üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

“Geçen hafta Boğaziçi’nden öğrenciler bana ulaştılar, seslerini duyurmam için destek olmamı istediler ve ortaya bu şarkı çıktı. Ülkemizin geleceği ve gençlerimiz için kollarım her daim sıvalıdır."

geçen hafta Boğaziçi’nden öğrenciler bana ulaştılar, seslerini duyurmam için destek olmamı istediler ve ortaya bu şarkı çıktı.Ülkemizin geleceği ve gençlerimiz için kollarım her daim sıvalıdır. #susamam https://t.co/AaeuFPi9S7 — Fuat (@fuat_ergin) January 31, 2021

Şarkının sözleri ise şöyle:

“Gücünü öfkesinden alır gençlerin her biri

Hareketin her bir öznesi var eder geleceği

Kayyuma karşı haykır sesi

Ayyuka çıktı

Çürük içi

Dikenli ve taşlı yollar yıldırmasın seni

Haykır sesi

Haykır sesi

Özgürlüğün tadı pamuk şekere benzemez

Dolambaçlı yollar irademizi yenemez

Mücadele, hareket, gelecek bizim

Kayyum, dayatma ve baskılar sizin

Gücünü gencinden alan üniversitemiz

Karşımızda İhvancılar susmayı bilmeyiz

İçin içini yemesin

Kalk Boğaziçi

Patladı sabrımız

Boğaziçi

Boğazımızda düğümler

Boğaziçi

Biz yolumuzdan dönmeyiz Boğaziçi

Ben derim Boğaziçi

Sen de hür

Boğaziçi Hür

Boğaziçi Hür

Ben derim Boğaziçi

Sen de hür

Boğaziçi Hür

Boğaziçi Hür

Biz yolumuzdan dönmeyiz

Bu toprakların umudu kim

Biz gençleriz”