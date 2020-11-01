Fuat Oktay'dan İzmir depremine ilişkin açıklamalar

01 Kasım 2020 Pazar, 10:47

Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay'ın açıklamarından satır başları:

Çalışmalarımız neticesinde şu ana kadar ne yazık ki en son açıkladığımız 49 vatandaşımız vardı. Can kaybımız 51’e yükseldi. 896 vatandaşımız yaralandı.

"26’SI ACİL YIKILACAK, AĞIR HASARLI VE YIKIK BİNALARIMIZ VAR"

"İzmir’de hastanelerde 58 kişi yatıyor. Artçı depremlerimiz devam ediyor. 4 ve üzerinde toplam 831 artçı deprem meydana geldi. Hasar tespit çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.Toplam 1238 binada çalışmaları tamamladık. Bunlardan 26’sı acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık binalarımız var. Bornova’da 4 ağır hasarlı binamız, 1 orta hasarlı binamız, 111 az hasarlı binamız ve 251 hasarsız binamız var. Bayraklı’da 6 binamız yıkıldı, 7 bina acil yıkılacak durumda, 9 bina ağır hasarlı, 3 bina orta hasarlı ve 260 bina ise az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda.Seferihisar’da, yıkık, ağır hasarlı ya da orta hasarlı binamız yok. Sahada hasar tespit çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bu çalışmaları en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Gözle görülen hasarı olan binalara vatandaşların girmemesini öneriyoruz.Arama kurtarma çalışmaları 8 binada devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerimiz son derece profesyonel ve yüreklerini koyarak çalışıyorlar. Toplam 2 bin 76 personelimiz çalışıyor."