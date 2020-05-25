Futbol dünyası "kayıp çocuklar"ın peşinde
Avrupalı futbol kulüplerinden "kayıp çocuklar" kampanyasına destek.
Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, 25 Mayıs Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü dolayısıyla başlatılan sosyal medya kampanyasında bir araya geldi.
Avrupa Kulüpler Birliğinden (ECA) yapılan açıklamaya göre birlik üyesi 86 kulüp, kayıp çocukları aileleri ile buluşturmayı hedefleyen kampanyaya katıldı.
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Aralarında Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih,Roma, Liverpool, Manchester United, Juventus ve Paris Saint-Germain'in de (PSG) yer aldığı kulüpler, sosyal medya hesaplarından dünya genelindeki kayıp çocukların bilgilerini paylaştı.
Kampanyaya Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katıldığı belirtildi. Roma'da forma giyen Mert Çetin de bir çocuğun bulunmasına yardımcı olmuştu.
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