Spor dünyasını sarsan flaş iddia, Mehmet Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dev vaat

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:43

Candaş Tolga Işık, hükümete yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Cengiz'in, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla, Fenerbahçe'ye maddi yardım vaadinde bulunduğunu söyledi.

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Işık şunları kaydetti:

"Cuma günü Ali Koç, önemli iş adamı Mehmet Cengiz ile bir görüşme gerçekleştirdi, Mehmet Cengiz Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla, Fenerbahçe Kulübüne çok büyük maddi ve manevi yardımlarda bulunacağını bildirdi."