Futbol mahkemeye taşındı!

26 Mayıs 2020 Salı, 12:31

Fransa futbolu kaynıyor. Federasyor Ligue 1 ve Ligue 2 tescil edilirken tartışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Ligue 2'de lider Lorient ve ikinci Lens, Ligue 1'e çıkarken bu ikiliyi yakından takip eden üç takım Ligue 2'de kaldı. Troyes, Clermont ve Ajaccio'nun play-off talepleri kabul edilmezken Ajaccio konuyu Fransız danıştayına taşıdı.

Ligue 1’e yükselen son takımın belirlenmesi için Troyes, Clermont ve Ajaccio play-off oynamak istemiş ve Fransız Olimpiyat Komitesi’ne başvuruda bulunmuştu ancak komite talebi reddetmişti.



Ligue 2’de bitime 10 maça kala alınan iptal kararı sonrası 54 puanlı lider Lorient ve 53 puanla ikinci sıradaki RC Lens, Ligue 1’e yükseltildi. Kafa kafaya devam eden ve nefes kesen yarışta 52 puanla üçüncü Ajaccio, 51 puanla dördüncü Troyes ve 50 puanla beşinci Clermont yükselen rakiplerinin ardından bakmak zorunda kaldı.

KARAR, LİGUE 1’İ DE YANSIR

Ligue 1’e bir maç uzakta kalan bu üç takım en azından play-off oynamak istiyor ancak bu uygulanırsa Ligue 1 için de farklı sonuçlar doğuracak. Zira Ligue 1’de de 19. sıradaki Amiens ile 20. sıradaki Toulouse; Ligue 2’ye düşürülmüştü. 18. sıradaki Nimes Olympique’in 27 puanı, 17. sıradaki Saint-Etienne ve 16. sıradaki Dijon’un ise 30 puanı bulunuyor. 14. sıradaki Brest ve 15. sıradaki Metz de 34 puanla aslında kümede kalma mücadelesinin birer parçası.