Futbol naklen yayını krizinde kim doğruyu söylüyor? Paralar ödendi mi?

19 Aralık 2020 Cumartesi, 09:59

Naklen yayın krizinde birilerinin doğru söylemediği konusu gündeme damgasını vurdu.

Kulüplerin, yayıncı kuruluş beIN Sports'tan parasını tahsil edemediğini protesto ile duyurmasının ardından Katarlı şirket açıklama yapmış, TFF ise bu açıklamaya karşı bir açıklama getirmişti. 3 açıklama da birbirini tutmuyor.

Katarlı yayıncı beIN Sports, Kulüpler Birliği tarafından yapılan açıklama sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Süper Lig ekipleri tarafından paranın ödenmediğine dair açıklamaya yayıncı kuruluş, "Digiturk, 2020 – 2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir" şeklinde cevap verdi. TFF ise akşam saatlerinde krizdeki son açıklamayı yaparak paranın tamamının gelmediğini duyurdu.

Kulüpler Birliği gün içerisinde yaptığı açıklamada, ligin yayıncısı olan Digitürk’ün kendilerine ödeme yapmadığını ve bu nedenle maçlarda ilk 60 saniye protestoya gideceklerini duyurdu ve ilk protesto Karagümrük-Galatasaray maçında yaşandı. Bu gelişme üzerine Digitürk, oynanan maçlar için tüm bedelin Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ödendiğini açıkladı. TFF ise akşam saatlerinde yayıncı kriziyle ilgili açıklama yaparak paranın tamamının kendilerine gelmediğini resmi sitesinden paylaştı.

İşte Türk futbolunda yaşanan yayın ve para krizinin açıklamaları:

Digitürk’ün yaptığı açıklama;

“Digiturk olarak, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1’inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği tarafından yapılan açıklamayı büyük şaşkınlıkla karşıladık.

Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isteriz ki naklen yayın lisans haklarının tarafı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’dur. TFF, Digiturk tarafından yapılan ödemeleri alır ve kulüplere dağıtır. Buna göre Digiturk, 2020 – 2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF’ye tam olarak ödemiştir. Öte yandan Digiturk, dünya çapında birçok yayıncının KOVID-19 salgını nedeniyle yapmayı reddettiği 2019 – 2020 sezonu naklen yayın lisans ödemesini, herhangi bir kesinti uygulamadan tam olarak yapmıştır. Ayrıca Digiturk ve TFF, karşılıklı mutabakat çerçevesinde, pandeminin yarattığı zorlukların üstesinden birlikte gelebilmek için, mevcut sezonun geri kalanına yönelik bir ödeme planı üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yatırımcısı olan Digiturk’e karşı Süper Lig ve 1’inci Lig kulüplerinin bu davranışını dayanaksız ve haksız buluyoruz. Türk Futbolu’nun değerini ve markasını olumsuz etkileyeceği belli olan bu tür eylemler en başta kulüplere zarar verecektir. Buna rağmen, Türk futbol endüstrisinin paydaşlarıyla birlikte, ülke futbolunu yurt içi ve yurt dışında geliştirmek ve tanıtmak için tüm iyi niyetimizle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

TFF: DİGİTÜRK’ÜN AÇIKLAMASI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin ortak kamuoyu duyurusu ile akabinde yayıncı kuruluş Digiturk beIN MEDIA GROUP’un yaptığı açıklama Federasyonumuz tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmiştir.

Çok açık bir şekilde bilinmesini isteriz ki, 2020/21 sezonu yayın hakları bedeli üzerinde prensip olarak varılan ve kamuoyunda da yer alan tutar göz önünde bulundurulduğunda dahi, Digiturk beIN MEDIA GROUP, 2020/21 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir. Dolayısıyla henüz üzerinde mutabakat sağlanmamış olmasına rağmen yayıncı kuruluşun açıklamasında belirtmiş olduğu “Digiturk, 2020/21 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir” yönündeki açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır.

Tüm taraflar açısından büyük hassasiyet taşıyan konu Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve hukuk çerçevesinde Federasyonumuz tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte olup gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”