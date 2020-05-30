Futbola yeni kurallar

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Türkiye Futbol Federasyonu, 12 Haziran’da başlayacak Süper Lig maçları ve Ziraat Türkiye Kupası ile TFF 1. Lig karşılaşmalarının koronavirüs sürecinde hangi önlemler altında oynanacağını açıkladı. TFF’nin hazırladığı özel talimattaki detaylar şöyle:

Kalan maçlar seyircisiz oynanacak.

Yedek kulübelerine ve saha kenarına 20’şer metre ara ile el antiseptiği konulacak. Ayrıca statlardaki her noktaya el antiseptikleri yerleştirilecek.

Maçlarda 6 top toplayıcı bulunacak, yaşları 20 ile 30 arasında olacak, eldiven ve maske takacaklar. Hepsinde topları dezenfekte etmek için hijyenik bez olacak.

Yedek kulübelerindekiler aralarında 2’şer koltuk boş bırakıp oturacak.

Maç seremonisinde tokalaşma yapılmayacak, futbolcular takım fotoğrafı çektirmeyecek.

ATEŞİ OLAN ALINMAYACAK

Futbolcuların, teknik adamların, yedek kulübesinde bulunacak kişilerin ve görevli herkesin stada girişinde kulak yolundan ateşi ölçülecek. Ateşi 37.8 derece ve üzerinde olanlar stada alınmayacak.

HERKESE TEST YAPILACAK

Maç operasyonu içindeki herkese (medya mensupları dahil), müsabakadan 2 gün önce Covid-19 PCR testi ve antikor testi yapılacak.

14 KİŞİ KALANA DEK DEVAM

A Takım listesindeki futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenecek.

MASKE TAKMAK ZORUNLU

Maç sırasında sahadaki futbolcular, hakemler ile yedek kulübesindeki teknik sorumlular haricinde stattaki herkes maske takacak.