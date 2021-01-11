Futbola Ziraat Türkiye Kupası'yla devam
Türkiye Kupası Organizasyonda yarın 3 karşılaşma oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme sistemine göre oynanacak son 16 turu karşılaşmalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de kullanılacak.
Kupada son 16 turu maçlarının programı şöyle:
Yarın:
15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
13 Ocak Çarşamba:
15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim)
20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
14 Ocak Perşembe:
18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
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