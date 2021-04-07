Futbolculara Covid aşısı yapılacak mı? TFF Başkanı açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den aşı önceliği konusunda futbolcularla ilgili önemli bir açıklama geldi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den futbolcularla ilgili önemli bir açıklama geldi.
FOX TV'de Çalar Saat'e açıklama yapan Nihat Özdemir, futbolcuların aşılama kapsamına alındığını ve Ankara'da yapılan değerlendirme sonucu futbolcuların da aşılama programında yer alacağını açıkladı.
FUTBOLCULAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Futbolcuların tam olarak ne zaman aşılanacağı hakkında henüz net bir bilgi yer almıyor.
NBA'DE AŞILAMALAR BAŞLADI
ABD'nin basketbol ligi olan NBA'de takımlar sırayla aşı olmaya başlamıştı. NBA'de birçok takım aşı oldu ve olmaya devam ediyor.
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