Futbolcuya öncelikli aşıya sağlıkçılardan tepki!

07 Nisan 2021 Çarşamba, 14:35

Futbolcuların aşılanmasına başlanacağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e ünlü profestörden itiraz geldi. Koronavirüs konusunda Türkiye'nin en çok kulak verdiği isimlerin başında gelen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, futbolculara öncelik verilmesine gerek olmadığını söyledi.

AŞI ENGELLEMEYECEK!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Özdemir'e yanıt verdi.

Ceyhan, "Daha riskli gruplar dururken, neden futbolcular? Çok öncelikli değil aslında. Futbolcular zaten belirtisiz geçiriyor. Sorun virüsü yaymaları. Aşı bunu engellemeyecek" dedi. Birçok sağlıkçı da Prof. Ceyhan'a destekv erdi.