Futbolda Kumpas davası sanıkları tutuklandı
Fenerbahçe'nin şikayetçi taraf olduğu futbolda şike kumpası davasının önemli sanıklarından ihraç edilen eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı.
Fenerbahçe'nin şikayetçi taraf olduğu futbolda şike kumpası davasının önemli sanıklarından FETÖ gerekçesiyle ihraç edilen eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı.
Yurtdışına kaçmaya çalışırken Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalanan şüpheliler Emre ve Haktan Helvacı gözaltına alınarak İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. İfadeleri alınan şüpheliler Emre ve Haktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Futbolda şike kumpası davasında 4'ü tutuklu 107 sanık yargılanıyor.
Video Haberler
- Bakan Varank'ın tehlike dolu anları kamerada!
- Bunun adı sosyal rezalet! Görüntüler büyük tepki topladı
- Ankara'da 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
- Bodrum’da turist tacizine başkan isyan etti
- Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan Karşıyaka marşı
- İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” trafik magandası
- Polisten kaçarken cebindeki dolarları etrafa saçtı
- Dehşet anı kamerada! Önce taciz, sonra kapkaç
- Buz adamdan buz fanusta rekor denemesi
- Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi... Ölüme son sürat!