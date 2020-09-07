Futbolda Kumpas davası sanıkları tutuklandı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 15:46

Fenerbahçe'nin şikayetçi taraf olduğu futbolda şike kumpası davasının önemli sanıklarından FETÖ gerekçesiyle ihraç edilen eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı.

Yurtdışına kaçmaya çalışırken Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalanan şüpheliler Emre ve Haktan Helvacı gözaltına alınarak İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. İfadeleri alınan şüpheliler Emre ve Haktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Futbolda şike kumpası davasında 4'ü tutuklu 107 sanık yargılanıyor.