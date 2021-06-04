Futbolda şike kumpası davası! Hidayet Karaca'ya 1406 yıl hapis cezası
Son dakika... Futbolda şike kumpası davasında karar açıklandı. Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 1406 yıl hapis cezası verildi.
FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla süren 88 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, 1406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1406 YIL HAPİS CEZASI
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılından beri devam eden Futbolda Şike Kumpası Davası'nda, FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.
NE OLMUŞTU?
Savcı, 13 Nisan'da açıkladığı mütalaada, sanıklardan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın 2 bin 445 yıla kadar hapsini talep etmişti. FETÖ sanığı eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın ise 3 bin 111 yıla kadar hapsi istenmişti.
"Futbolda şike" soruşturma sürecini başlatan polis memuru Lokman Yanık'ın ise 391 yılda kadar hapis istendi.
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