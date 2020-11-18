Futbolseverleri kızdıran karar! Maç izleyemeyecekler

18 Kasım 2020 Çarşamba, 09:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yasaklardan sonra Süper Lig'de maçların nasıl seyredileceği soru işareti oldu. Maçları yapacaklar, İçişleri Bakanlığı'ndan alınan özel içinle sahaya çıkacak. Evinde yayıncı kuruluş bulunmayan vatandaşlar maçı canlı olarak seyredemeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük kentlerde hafta sonu 10.00'dan önce ve 20.00'den sonra sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıkladı. Kıraathaneler kapatılırken lokantalar ise sadece paket servis hizmeti verecek. Böylelikle maç yayını yapan işletmeler hizmet veremeyecek, seyirnci maç izleyemeyecek. Ayrıca 1.5 ay önce başlayan locada yarı yarı kapasiteyle maç izleme uygulamasından da vazgeçildi.



