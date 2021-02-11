Futbolu bekleyen 'beyaz tehlike' kar maçları riske atabilir

Hava durumu futbolu da etkileyecek gibi gözüküyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, Türkiye Futbol Federasyonu'na uyarıda bulundu. Uçar, sosyal medya hesabından "Türkiye Futbol Federasyonu'na tavsiyem İstanbul ve Marmara bölgesinde 14 Şubat Pazar günü oynanacak tüm müsabakaları yağışın olmadığı sadece soğuğun olduğu cumartesi gününe almasıdır. Maçlar pazar günü oynanamazsa ertesi günde oynanma ihtimali yok denecek kadar azdır" dedi.