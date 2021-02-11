Futbolu bekleyen 'beyaz tehlike' kar maçları riske atabilir
Hava durumu futbolu da etkileyecek gibi gözüküyor.
Türkiye cuma gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklığında 20 dereceye yakın bir düşüş beklenirken Meteoroloji yetkilileri 14 Şubat'tan itibaren İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.
UYARI GELDİ
Hava durumu futbolu da etkileyecek gibi gözüküyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, Türkiye Futbol Federasyonu'na uyarıda bulundu. Uçar, sosyal medya hesabından "Türkiye Futbol Federasyonu'na tavsiyem İstanbul ve Marmara bölgesinde 14 Şubat Pazar günü oynanacak tüm müsabakaları yağışın olmadığı sadece soğuğun olduğu cumartesi gününe almasıdır. Maçlar pazar günü oynanamazsa ertesi günde oynanma ihtimali yok denecek kadar azdır" dedi.
Süper Lig'de bu hafta Karagümrük'le Fenerbahçe 13 Şubat Cumartesi günü Olimpiyat Stadı'nda, Galatasaray'la Kasımpaşa ise 14 Şubat'ta Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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