Futbolun pandemi kaybı 1 milyar Avro

15 Ocak 2021 Cuma, 09:37

Avrupa’nın altı büyük liginde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımlara ek olarak seçilen 14 takımın yer aldığı raporda pandemi döneminde takımların toplam 1 milyar Avro gelir kaybına uğradığı belirtildi.

Football Benchmark tarafından hazırlanan raporda, Avrupa’dan seçilen 20 takımın pandemi dönemine ilişkin bilgiler verildi. Rapora Belçika, Hollanda ve Avusturya ligleri pandemi sebebiyle iptal edildiği için eklenmezken Beşiktaş ve Galatasaray örneklem için seçilen 20 takım arasında yer aldı. Geçtiğimiz yılı Süper Lig’de şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir’in mali tablolarını açıklamamasından dolayı listeye eklenmediği belirtildi. Rapora göre Juventus, Paris Saint Germain ve Porto bir önceki yıla göre çift haneli gelir kaybına uğrarken, Bayern Munih, Liverpool ve Real Madrid diğer kulüplere göre daha az gelir kaybetti. Kulüplerle birlikte oyuncu değerlerinde de yüzde 10’luk düşüş yaşanırken en değerli oyuncu 200 milyon Avro değer ile Paris Saint Germain’in yıldızı Kylian Mbappe oldu.

EN ÇOK GELİR MADRİD VE BAYERN’DE

Altı büyük ligde şampiyon olan takımlar dikkate alındığında geçtiğimiz yıl en çok gelir elde eden takım takım 681.2 milyon Avro ile Real Madrid oldu. Madrid’in gelirlerinin en büyük bölümünü reklam ve yayın gelirleri oluştururken maç günü gelirlerinde düşüş yaşandı. Real Madrid’den sonra geçtiğimiz sezon en çok gelir elde eden takım Bayern Munih oldu. Bayern, geçtiğimiz yılı 607.2 milyon gelirle kapattı. Premier Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool ise gelir sıralamasında üçüncü olurken toplam 557 milyon Avro gelir elde etti.

MAÇ GÜNÜ GELİRLERİNDE KAYBEDEN MADRİD

Bir önceki yıla göre maç günü gelirlerinde en çok kaybeden takım yüzde 34.9 ile Real Madrid olurken, Porto altı şampiyon arasında en az maç günü gelir kaybı yaşayan takım oldu. Porto, toplam maç günü gelirlerinde yüzde 4.2 gelir kaybına uğradı. Maç günü gelirlerinde Real Madrid’den sonra en çok gelir kaybına uğrayan takımlar ise şöyle:

Paris Saint Germain: %23.6

Bayern Munih: %22

Juventus: %21.9

Liverpool: %13.1

YAYIN GELİRLERİ KAYBINDE İLK SIRA PORTO’NUN

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Paris Saint Germain ve Bayern Munih, altı takıma göre sadece yüzde 4 gelir kaybı yaşadı. Yayın gelirlerinde en çok gelir kaybı yaşayan takım ise yüzde 63’lük düşüşle Porto oldu. Yayın gelirlerinde Real Madrid yüzde 12, Juventus yüzde 19 ve Liverpool yüzde 19 düşüş yaşadı.

TRANSFER HARCAMALARI DÜŞTÜ

Avrupa’nın 5 büyük ligi dikkate alındığında önceki döneme göre transfer harcamalarının yüzde 43 düştüğü belirtildi. Transfer harcamalarına ek olarak takım değerlerinde de düşme yaşanırken en değerli kadroya sahip olan Liverpool’un kadro değeri 1.094 milyar Avro olarak açıklandı. Listede yer alan diğer takımların kadro değeri ise şöyle:

Bayern Munih: 943.4 milyon Avro

Real Madrid: 874.2 milyon

Paris Saint Germain: 806. Milyon

Juventus: 734.8 milyon

EN DEĞERLİ OYUNCU MBAPPE

Raporda, en değerli oyuncu olarak Kylian Mbappe açıklandı. Fransız oyuncunun değeri 200 milyon Avro olarak açıklanırken yıldız oyuncuyu 132.5 milyon Avro ile Raheem Sterling ve 130 milyon Avro ile Jadon Sancho takip etti. Lionel Messi 101.3 milyon Avro değerle 12. olurken Cristiano Ronaldo ilk 50’nin dışında kaldı. Raporda Ronaldo’nun değeri 63.2 milyon Avro oldu.