G20 ülkelerine borçları dondurun çağrısı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:05

Uluslararası Ticaret Odası, dünyanın ekonomi bazında en büyük 20 ülkesinden (G20) borç servislerinin geri ödemelerini dondurmasını, kapsamını genişletmesini ve sadece düşük gelirli ülkelere değil orta gelir grubundaki ülkelere de geri ödemelerinde kolaylık sağlanmasını istedi.

Uluslararası Ticaret Odası’nın yanında International Trade Union Confederation ve Global Citizen gibi gruplar da G20 ülkelerinin maliye bakanlarına özel kredi verenlerin katılımlarının artırılması için çağrıda bulundu.

Gruplar pazartesi günü yayınladıkları bir bildiride küresel ekonominin iyileştirilmesi için daha fazla önlemin gerektiğini belirttiler.

BloombergHT'de yer alan habereg öre, küresel finans yetkilileri geçen hafta yaptıkları bir açıklamada pandemiden etkilenen ülkelere özel bir borç yeniden yapılandırmasının gerekli olabileceğini düşündüklerini söylemişlerdi.

Şu ana kadar “G20 Borç Servisleri Dondurma İnisiyatifine” borç yapılandırma servislerinden yararlanmak içi 41 ülke başvuruda bulundu. Anlaşma imzalanan 20 ülke içerisinde Fildişi Sahilleri, Etiyopya ve Pakistan da bulunuyor.