G7 Zirvesi'nde Merkel açıkladı: Yoksul ülkelere 100 milyar avro verme taahhüdü

13 Haziran 2021 Pazar, 16:27

Merkel, G7 Zirvesi’nin son gününde basın toplantısı düzenlenen basın toplantısında konuştu. Burada, salgının sadece küresel mücadeleyle üstesinden gelinebileceği konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Alman Şansölye, gelişmekte olan ülkelere Covid-19 aşısı teminini görüştüklerini belirtti.

Merkel, "Salgından çıkış yolu aşılardır. Herkesin aşılara erişimini sağlamamız gerektiğini ayrıntılı olarak görüştük" dedi.

AŞI DAĞITMA İSTEĞİ BİR SİNYAL

G7 ülkelerinin 2022'nin sonuna kadar gelişmekte olan ülkelere toplam 2,3 milyar doz aşı dağıtmak isteğinin bir sinyal olduğuna dikkati çeken Merkel, Almanya’nın buna büyük ölçüde katkı vereceğini vurguladı.

Merkel, küresel aşı üretimine destek verilmesinin önemli olduğuna işaret ederek "Aşı üretimin sadece Avrupa veya Asya'da değil Afrika kıtasında da olmasını istiyoruz. BioNTech şirketi, bu alanda bir çalışma yapıyor" ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı, gelecekteki salgınların önlenmesi için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN HAREKET ETMEK İSTİYORUZ"

Merkel, demokrasinin kurallara dayalı çok taraflı iş birliğiyle en iyi şekilde uygulanabileceğine inandıklarını, buna da herkesi davet ettiklerini belirtti.

ABD’nin tekrar Paris İklim Anlaşması'na inanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Şansölye Merkel, şunları söyledi:

"Bu, elbette G7 grubundaki çalışmalarımızı bu alanda çok daha kolay hale getiriyor. Belki de burada, Cornwall'daki bu toplantının sembolik mesajı şudur; harekete geçmek istiyoruz. Daha iyi bir dünya için hareket etmek istiyoruz. Bunun salgından sonra her zamankinden daha gerekli olduğunu biliyoruz. Kolay olmadığını da biliyoruz."

Merkel, yoksul ülkelere 100 milyar avro verme taahhüdünde bulunduklarını da dile getirdi.

BİDEN İLE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞILABİLİR

Joe Biden’in, ABD Başkanı seçilmesinin dünyada sorunların yok olduğu anlamına gelmediğini belirten Merkel, "Ancak yeni bir canlılıkla sorunların çözümü için çalışabiliriz" dedi.

Merkel, G7 ülkelerinin altyapı projelerini daha iyi koordine ve finanse etmek istemesine ilişkin girişimin önemli olduğunu belirtti.

Çin’in çok başarılı bir altyapı politikasını takip ettiğine işaret eden Merkel, "Bunu öylece durup izleyemeyiz" dedi.

Şansölye, G7’nin dünyadaki kalkınma çalışmalarında önemli ve başarılı bir faktör olduğunu göstermesi gerektiğini kaydetti.