Galata Kulesi’nde Bakan Beltur’u suçladı

17 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

CHP milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, Bakan Ersoy’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na önerge verdi. Galata Kulesi’nin 1985’ten 2013’e kadar özel bir şirket tarafından işletildiğine dikkat çeken Kılıç, şirket ile sözleşmenin yenilenmemesi üzerine 16 Nisan 2013 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu olan BELTUR A.Ş. tarafından işletilmeye başlandığını anlattı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine Galata Kulesi’nin mülkiyetinin, 13 Mayıs 2019’da, Kule-i Zemin Vakfı adına, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildiğini anlatan Kılıç, “İBB Hukuk Müşavirliği tarafından, 27 Aralık 2019’da, İstanbul Nöbetçi Sulh Mahkemesi’nde açılan davada Galata Kulesi’nin Kule-i Zemin Vakfı adına tescilinin iptali talep edilmiştir” dedi.

Kılıç’ın önergesini yanıtlayan Ersoy, “Galata Kulesi’nin mülkiyet bahsinin netleştiğini” ileri sürdü. Kulenin, Kule-i Zemin Vakfı adına tescil edildiğini söyleyen Ersoy, “BELTUR A.Ş. adına düzenlenmiş olan sözleşme 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır.

BELTUR. A.Ş’nin halihazırda bir sözleşmesi bulunmamaktadır. Şirket, işgalci olduğu bu süreçte ödemesi gereken kiralarını ödememiştir” savunmasını yaptı. Ersoy, şirketin Galata Kulesi’ni 30 gün içinde tahliye etmesi için süre verildiğini belirtti.

PROF. ZEYNEP AHUNBAY: GALATA’NIN DEVRİ FIRSATÇILIK

Restorasyon uzmanı ve mimarlık tarihçisi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Galata Kulesi’nin “geçmişinde vakıfla ilgili bir dönem” olmadığına dikkat çekerek, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrini “fırsatçılık” olarak niteledi.

Prof. Ahunbay, Karar gazetesinde yayımlanan söyleşisinde devir işlemine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Bir kültür varlığının onun bakımını yapmayan kurumlardan alınıp, daha fazla kaynak ayırabilecek, daha fazla uzmanla yönetebilecek bir kuruma verilmesi konuşulup tartışılabilir. Ancak böyle bir tartışma yapılmadan, mülkiyet ve kullanım kaydırmaları yapılması fırsatçılıktır. Kültür mirasının yönetimi kaptı-kaçtı zihniyetiyle değil, hukuk çerçevesinde, özen gösterilerek yürütülmesi gereken bir alandır. Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İBB çok sayıda kültür varlığının sorumluluğunu taşıyan kamu kuruluşlarıdır... Galata Kulesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi uygun bir hareket olmamıştır. Yasaları çarpıtırsanız hukuk ortadan kalkar” dedi.