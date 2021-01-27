Galataport şantiyesinde maaşları ödenmeyen işçiler iş bıraktı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

İşçi Temsilciler Konseyi (İTK), Emeğin Gücü Derneği ve Dev Yapı İş Sendikası üyesi işçiler, maaşlarının ödenmesi için 25 Ocak tarihine kadar süre tanımış, aksi taktirde iş bırakacaklarını belirtmişti.

Görüşmeye giden işçi temsilcilerinden bazılarının pandemi koşulları gerekçe gösterilerek içeri alınmayacağının söylenmesine tepki gösteren işçiler, “Pandemi koşullarında çalıştırılma ve barınmaya dikkat etmediniz” diyerek bu kararı sloganlarla protesto etti. Daha sonra görüşmeler başladı. İşçilerin bekleyişi sürüyor.