Galatasaray 19 yaş takımının yıldızı Eren 20 maçta 20 gol attı!

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 07:30

Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ı yendiği 19 yaş altı yarı finalinde Eren 3 gol atarak yine alkış aldı. Eren Aydın ligde 20 maçta attığı 20 golün ardından bu karşılaşmadaki hat-trick’i ile de yıldızını parlattı. 18 yaşındaki Eren Aydın, daha önce Darıca Gençlerbirliği ve Kartalspor altyapılarında oynadı. Geçen yıl Galatasaray’a transfer olan genç yıldızın sarı-kırmızılılarla 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.