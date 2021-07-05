Galatasaray 19 yaş takımının yıldızı Eren 20 maçta 20 gol attı!
18 yaşındaki Eren Aydın, daha önce Darıca Gençlerbirliği ve Kartalspor altyapılarında oynamış ve Galatasaray'a gelmişti.
Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ı yendiği 19 yaş altı yarı finalinde Eren 3 gol atarak yine alkış aldı. Eren Aydın ligde 20 maçta attığı 20 golün ardından bu karşılaşmadaki hat-trick’i ile de yıldızını parlattı. 18 yaşındaki Eren Aydın, daha önce Darıca Gençlerbirliği ve Kartalspor altyapılarında oynadı. Geçen yıl Galatasaray’a transfer olan genç yıldızın sarı-kırmızılılarla 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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