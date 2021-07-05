Lukas Podolski, eski takımı Galatasaray'ı unutmadı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 07:04

Galatasaray'da bir dönem forma giyen Lukas Podolski, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Alman yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Altı yıl önce bugün Türkiye'nin en büyük kulübüne katılarak ‘Aslan’ oldum. Burada bana gösterilen sevgiyi hayatımın sonuna kadar hissetmeye devam edeceğim. Bu tüm güzel anılar için hepinize teşekkür ederim, Galatasaray!"

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Antalyaspor'dan ayrılan Podolski'nin Polonya'da futbol kariyerine başladığı kulüp olan Gornik Zabrze'ye döneceğini ortaya atmıştı.

Kariyerinde Arsenal ve Inter gibi devlerle çalışan Alman yıldız, geçtiğimiz sezon Türkiye'de 31 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.