Lukas Podolski, eski takımı Galatasaray'ı unutmadı
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili paylaşım yaptı.
Galatasaray'da bir dönem forma giyen Lukas Podolski, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Alman yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Altı yıl önce bugün Türkiye'nin en büyük kulübüne katılarak ‘Aslan’ oldum. Burada bana gösterilen sevgiyi hayatımın sonuna kadar hissetmeye devam edeceğim. Bu tüm güzel anılar için hepinize teşekkür ederim, Galatasaray!"
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Antalyaspor'dan ayrılan Podolski'nin Polonya'da futbol kariyerine başladığı kulüp olan Gornik Zabrze'ye döneceğini ortaya atmıştı.
Kariyerinde Arsenal ve Inter gibi devlerle çalışan Alman yıldız, geçtiğimiz sezon Türkiye'de 31 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Altı yıl önce bugün Türkiye'nin en büyük kulübüne katılarak ‘Aslan’ oldum. Burada bana gösterilen sevgiyi hayatımın sonuna kadar hissetmeye devam edeceğim.— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) July 4, 2021
Bu tüm güzel anılar için hepinize teşekkür ederim, Galatasaray! #cimbom pic.twitter.com/4lze9a3Ilq
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