Galatasaray-Alanyaspor maçı 11'leri
Galatasaray, haftanın önemli maçında Alanyaspor'la karşılaşıyor.
Galatasaray, haftanın önemli maçında Alanyaspor'la karşılaşıyor.
11'ler belli oldu.
GALATASARAY: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Falcao.
ALANYASPOR:
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