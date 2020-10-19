Galatasaray-Alanyaspor maçı 11'leri

Galatasaray, haftanın önemli maçında Alanyaspor'la karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2020 Pazartesi, 17:05
Galatasaray-Alanyaspor maçı 11'leri
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Galatasaray, haftanın önemli maçında Alanyaspor'la karşılaşıyor.

11'ler belli oldu.

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Falcao.

ALANYASPOR:



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