Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır
Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, gruplar halinde dar alanda pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
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