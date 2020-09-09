Galatasaray almadı İngilizler kaptı!
Galatasaray scout ekibinin önerisiyle gündeme aldığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly’i Sheffield United 2 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında aldı.
Galatasaray scout ekibinin önerisiyle gündeme aldığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly’i Sheffield United 2 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında aldı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Ismaila Coulibaly, 2 milyon euroya Sheffield United'a transfer oldu ve üç yıllığına Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı Malili orta saha oyuncusu Ismael Coulibaly'nin İngiltere'ye transfer olmak üzereyken rağmen prosedürler gereği gidemediği ve Belçika'ya kiralandığı kaydedildi.
Premier Lig ekibi Sheffield United'ın talip olduğu oyuncunun ülkesinin Milli takımında oynamaması sebebiyle çalışma izni almasının mümkün olmadığı belirtildi.
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