Galatasaray-Ankaragücü maçında jeneriklik gol

Galatasaray ile Ankaragücü TT Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2020 Cumartesi, 18:49
Galatasaray-Ankaragücü maçında jeneriklik gol
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Galatasaray ile Ankaragücü TT Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

8. dakikakada Atakan ile Ankaragücü penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi.9. dakikada Saracchi'nin atağını Ankara ekibi kornerle kesti.10. dakikada Ömer'in şutu dışarı gitti.

20. dakikada Ömer'in frikik atışı sonuç getirmedi.

28. dakikada Borven kötü vurdu, takımını golden etti.

45 artı 1'de Saracchi solden getirdi, Babel jeneriklik bir gol attı.

Galatasaray: Okan Kocuk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Ömer, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Diagne.

Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Diousse, Atakan, Saba, Emre Güral, Bolingi, Borven


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