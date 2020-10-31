Galatasaray-Ankaragücü maçında jeneriklik gol
Galatasaray ile Ankaragücü TT Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Galatasaray ile Ankaragücü TT Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
8. dakikakada Atakan ile Ankaragücü penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi.9. dakikada Saracchi'nin atağını Ankara ekibi kornerle kesti.10. dakikada Ömer'in şutu dışarı gitti.
20. dakikada Ömer'in frikik atışı sonuç getirmedi.
28. dakikada Borven kötü vurdu, takımını golden etti.
45 artı 1'de Saracchi solden getirdi, Babel jeneriklik bir gol attı.
Galatasaray: Okan Kocuk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Ömer, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Diagne.
Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Diousse, Atakan, Saba, Emre Güral, Bolingi, Borven
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