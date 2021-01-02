Galatasaray-Antalya karşı karşıya

Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2021 Cumartesi, 18:19
Galatasaray-Antalya karşı karşıya
Abone Ol google-news

Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşıyor.

GALATASARAY: Okan, Lines,Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Emre Kılınç,Belnanda, Ömer, Arda, Oğulcan

ANTALYA: Boffin, Veysel, Naldo, Bünyamin, Kudryasoh, Nuri, Hakan, Amilton, Gökdeniz, Fredy, Orgil.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler