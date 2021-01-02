Galatasaray-Antalya karşı karşıya
Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşıyor.
Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşıyor.
GALATASARAY: Okan, Lines,Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Emre Kılınç,Belnanda, Ömer, Arda, Oğulcan
ANTALYA: Boffin, Veysel, Naldo, Bünyamin, Kudryasoh, Nuri, Hakan, Amilton, Gökdeniz, Fredy, Orgil.
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