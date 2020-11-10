Galatasaray Bakken Bears'ı ağırlayacak

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında yarın Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı konuk edecek.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 11:20
Galatasaray Bakken Bears'ı ağırlayacak
Abone Ol google-news

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçını deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari takımı ile yapan Galatasaray, sahadan 93-84 mağlup ayrıldı. Bakken Bears ise ilk müsabakasında İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 98-73 yenildi.

4 Kasım'da oynanması gereken Galatasaray-Bakken Bears maçı, Danimarka ekibinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler