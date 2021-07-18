Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısı gerçekleştirecek

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 1 aylık faaliyetlerini değerlendirmek için yarın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2021 Pazar, 12:42
Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısı gerçekleştirecek
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 19 Temmuz Pazartesi günü yapacağı basın toplantısında görevdeki ilk 1 ayını değerlendireceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Galatasaray SK Başkanı Burak Elmas, 19 Temmuz Pazartesi günü 17.00 - 17.45 saatleri arasında görevdeki ilk 1 ayını değerlendirecek. TT Stadyumu'nda gerçekleştirilecek bu basın toplantısını GSTV, http://galatasaray.com ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.


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