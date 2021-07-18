Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısı gerçekleştirecek
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 1 aylık faaliyetlerini değerlendirmek için yarın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 19 Temmuz Pazartesi günü yapacağı basın toplantısında görevdeki ilk 1 ayını değerlendireceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Galatasaray SK Başkanı Burak Elmas, 19 Temmuz Pazartesi günü 17.00 - 17.45 saatleri arasında görevdeki ilk 1 ayını değerlendirecek. TT Stadyumu'nda gerçekleştirilecek bu basın toplantısını GSTV, http://galatasaray.com ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray SK Başkanı Burak Elmas, 19 Temmuz Pazartesi günü 17.00 - 17.45 saatleri arasında görevdeki ilk 1 ayını değerlendirecek. TT Stadyumu'nda gerçekleştirilecek bu basın toplantısını @GSTV, https://t.co/CcRxUlqT0E ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/HkK1GHZKvp— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2021
Video Haberler
- İHA muhabiri ve DHA kameramanına saldırı kamerada
- Kuyuya düşen at böyle kurtarıldı
- Haliç Köprüsü'nde ilginç görüntü
- Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu
- Rize'de sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
- Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
- Taksim’de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
- Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yaptı
En Çok Okunan Haberler
- A101 bozulan ürünleri zorla çalışanlarına satıyor!
- Erdoğan, yeni ittifak peşinde
- Limanda dev uyuşturucu operasyonu!
- Eski Fenerbahçeli oyuncu, trafik kazasında yaralandı
- Anonymous'tan Peker'e 'bilgi saklama' yanıtı
- Türkiye-Suudi Arabistan toplantısında tepki çeken kare
- Esad'tan Suriyelilere 'Vatanınıza dönün' çağrısı
- Erkan Petekkaya'yı kızdıran Acun Ilıcalı sorusu
- Başsavcılıktan Ümitcan Uygun açıklaması
- İki takım arkadaşı birbirine girdi