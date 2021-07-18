Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısı gerçekleştirecek

18 Temmuz 2021 Pazar, 12:42

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 19 Temmuz Pazartesi günü yapacağı basın toplantısında görevdeki ilk 1 ayını değerlendireceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Galatasaray SK Başkanı Burak Elmas, 19 Temmuz Pazartesi günü 17.00 - 17.45 saatleri arasında görevdeki ilk 1 ayını değerlendirecek. TT Stadyumu'nda gerçekleştirilecek bu basın toplantısını GSTV, http://galatasaray.com ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.