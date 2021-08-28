Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan 'doğruluk' paylaşımı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
PFDK, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdiğini açıklamıştı. Burak Elmas, bu karar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.
İşte Elmas'ın ifadeleri:
"Doğruların ve sporda adil kararların uğrunda verdiğimiz mücadelemizde medya ve başka vesilelerle Galatasaray’ı yıldırmak üzere hamleler yapılıyor. Yeni kirli planların duyumları gelmeye devam ediyor.Gerçekleri anlatmaya doğruları korkusuz savunmaya tüm camia olarak devam edeceğiz."
Doğruların ve sporda adil kararların uğrunda verdiğimiz mücadelemizde medya ve başka vesilelerle Galatasaray’ı yıldırmak üzere hamleler yapılıyor. Yeni kirli planların duyumları gelmeye devam ediyor.Gerçekleri anlatmaya doğruları korkusuz savunmaya tüm camia olarak devam edeceğiz— Burak Elmas (@burakelmas_tr) August 28, 2021
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