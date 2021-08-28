Galatasaray, Gökhan Akkan ve İrfan Can Eğribayat'la ilgileniyor
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray, Gökhan Akkan ve İrfan Can Eğribayat'ı gündemine aldı.
Sezona Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken kaptan Fernando Muslera'nın yanına da bir Türk kaleci arıyor.
Sarı kırmızılı kulüpte 5 şampiyonluk 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Lig Kupası kazanan yıldız isim 35 yaşındaki Muslera'yı zaman zaman dinlendirmek ve sonrasında da kaleyi güvenli ellere teslim etmek isteyen Galatasaray'da Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona erecek milli kaleci Gökhan Akkan ve Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat gündeme alındı.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Muslera'nın yanına hem onu yedekleyebilecek he de oynadığında onu aratmayacak bir ismi alarak yabancı kuralının da etkisiyle kaleye yerli bir isim transfer etme arayışında olan sarı kırmızılılar 26 yaşındaki milli kaleci Gökhan Akkan ve 23 yaşındaki İrfan Can Eğribayat'ı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'na tarihi cezalar
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren kadın ve AKP bağlantısı!
- Annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü
- ABD’li banka tarih verdi: Dolar ne zaman 10 TL olacak?
- Gül'den Erdoğan ve Akar açıklaması
- Haluk Levent AHBAP'taki görevini bırakıyor
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması gereken isim...
- AKP'li Çalık’ın 12 bin TL'lik ayakkabısına tepki
- Haram deniz ürünleri çıkışı!
- Turkovac'ın sonuçları ortaya çıktı