"Galatasaray Başkanı küfür edildiyse o an stadı terk eder.."

22 Şubat 2021 Pazartesi, 17:27

Galatasaray'ın unutulmaz başkanı Faruk Süren uzun bir aranın ardından sessizliğini bozdu. Derbi de ve derbinin ardından yaşanan demeç savaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Faruk Süren, "Böyle bir ortam olduğu için üzülüyorum. Böyle bir hınç dolu, hakaret dolu, söylemler tezahüratlar... Bunlar her zaman olmuştur ama artık her zaman olmuştur diye bunu kabul etmemek lazım, vazgeçmek lazım. Kötü örnek, örnek teşkil etmez. Dolayısıyla bu işlerden vazgeçmemiz lazım" dedi.

"MÜSAMAHA GÖSTERMİŞLERSE ONLAR DA BÜYÜK AYIP ETMİŞLERDİR"

Yönetimlerin haberi olmadan bu tip küfür ve organizasyonların olamayacağını belirten Süren konuşmasına şöyle devam etti:

''Ben her zaman iddia ettim. Tribünlerde seyircili oynadığımız zamanlarda da pandemiyi bir kenara bırakalım misafir olarak gelinen tribünlere bir şeyler yapılıyorsa; oralara sidik torbaları atmak gibi, bu yönetimin haberi olmadan olmaz. Bir kere her şeyin içinde yönetim var. Dolayısıyla bugün son derbide o küfürler yapılmışsa muhakkak yönetimin haberi de vardır. Dolayısıyla ona müsamaha göstermişlerse onlar da büyük ayıp etmişlerdir. Çünkü yönetimin haberi olmadan hiçbir şeyin yapılacağına ben inanmıyorum. Çünkü yöneticilik yaptım, başkanlık da yaptım. Kimse bana bunu anlatmasın. 'Ben yapmıyorum da, seyirciler yapıyor da...' Bunların hepsi palavra. Dolayısıyla bunlara tenezzül etmemek lazım, yapmamak lazım."

"FATİH HOCA'YA, FUTBOLCULARA BU KADAR KÜFÜR ETTİLER NE OLDU KAYBETTİLER"

Bu tip davranışların bir şey kazandırmağını belirten eski Galatasaray Başkanı, "Fatih Hoca'ya, futbolculara bu kadar küfür ettiler ne oldu kaybettiler. Yani demek ki küfürün bir faydası olmuyor futbola, futbol oynamak lazım yenmek için. Dolayısıyla bu çok çirkin. Bu da cezasız kalıyor. 6222 diye bir kanunumuz var, bugüne kadar uygulandığını ben bilmiyorum, uygulanmıştır ama ben bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Stadı'nda yaşananlara Galatasaray yönetiminin gerekli tepkiyi yeterli bulup bulmadığını sorduğumuz Faruk Süren, başkan Mustafa Cengiz'in Galatasaray kurullarıyla ilgili söylediği sözleri de değerlendirdi.

Süren şöyle konuştu: "Başkan Mustafa Cengiz gereken tepkiyi göstermedi. Bu küfürler arasında kendi de duymuşsa küfürleri stadı terk etmesi gerekirdi. Tepki bu olurdu orada. Takımı geri çekmek olmaz, çünkü bu mevzuata uymuyor ama kendi terk edebilirdi stadı. Öyle bir tepki gösterebilirdi, göstermedi. Kendisinin iç dinamiklerle uğraşmasına sadece gülerim. Ne diyeyim."

Kaynak: Ajansspor